Смольный одобрил проект подключения улицы Седова к ШМСД

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на рабочем совещании с членами городского правительства утвердил проект планировки территории для подключения улицы Седова к будущей Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД). Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

«Протяженность реконструируемого существующего участка составляет 600 м на всем протяжении улицы. С южной стороны улицы Седова предусмотрена организация двухполосной (со встречным движением) велосипедной дорожки шириной 3,6 м»,— говорится в сообщении.

Александр Беглов отметил, что реализация проекта позволит улучшить транспортную ситуацию в Невском районе Петербурга. По его словам, ШМСД — сейчас главный инфраструктурный проект города.

Ранее Смольный утвердил проектную документацию на третий этап строительства ШМСД.

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