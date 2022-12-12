Смольный утвердил проект третьего этапа Широтной магистрали скоростного движения

Правительство Санкт-Петербурга на заседании с губернатором Александром Бегловым в понедельник, 12 декабря, утвердило Планировочные решения для третьего этапа строительства Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД). Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Решения приняты по участку площадью около 50 гектаров в границах Красногвардейского и Невского районов на северо-востоке последнего. В настоящий момент ведется строительство первого этапа ШМСД — Витебской развязки.

«Участок шестиполосной магистрали в эстакадном исполнении общей протяженностью 3,9 километра пройдет от Союзного проспекта на северо-востоке правобережной части Невского района до административной границы Санкт-Петербурга на юго-востоке Красногвардейского района»,— говорится в сообщении.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге выбрали подрядчика строительства двух развязок ШМСД.

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