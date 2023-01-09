Чемпионаты и кубки европейских стран

Чемпионат Испании
16-й тур. «Вильярреал»—«Реал» 2:1 (Пино, 47; Морено, 63 (пен.) — Бензема, 60 (пен.)). «Альмерия»—«Реал Сосьедад» 0:2 (Давид Сильва, 47; Сёрлот, 52). «Райо Вальекано»—«Бетис» 1:2 (Камельо, 20 — Балиу, 7 (автогол); Энрике, 40). «Атлетико»—«Барселона» 0:1 (Дембеле, 22). Положение команд. 1. «Барселона» — 41 очко. 2. «Реал» — 38. 3. «Реал Сосьедад» — 32. 4. «Бетис» — 28. 5. «Вильярреал» — 27. 6. «Атлетико» — 27.
Чемпионат Италии
17-й тур. «Ювентус»—«Удинезе» 1:0 (Данилу, 86). «Монца»—«Интер» 2:2 (Чиурриа, 11; Дюмфрис, 90+3 — Дармиан, 10; Мартинес, 22). «Сампдория»—«Наполи» 2:2 (Осимхен, 29; Элмас, 82 (пен.)). «Милан»—«Рома» 2:2 (Калюлю, 30; Побега, 77 — Ибаньес, 87; Абрахам, 90+3). «Лацио»—«Эмполи» 2:2 (Андерсон, 2; Цаканьи, 24 — Капуто, 83; Марин, 90+4). Положение команд. 1. «Наполи» — 44 очка. 2. «Милан» — 37. 3. «Ювентус» — 37. 4. «Интер» — 34. 5. «Лацио» — 31. 6. «Рома» — 31.
Кубок Англии
Третий раунд. «Ливерпуль»—«Вулвергемптон» 2:2 (Нуньес, 45; Салах, 52 — Гедеш, 26; Хван Хи Чхан, 66). «Манчестер Сити»—«Челси» 4:0 (Марез, 23, 85 (пен.); Хулиан Альварес, 30 (пен.); Фоден, 38).
«Манчестер Сити» вышел в четвертый раунд.