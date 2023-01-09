Почти две сотни петербуржцев попало в наркологическую больницу за новогодние праздники

В период новогодних праздников в Городскую наркологическую больницу Санкт-Петербурга попало 170 человек с алкогольной и наркотической зависимостью. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказала главврач учреждения Елена Куркова.

«За новогодние праздники поступило порядка 170 пациентов с алкогольной и наркотической зависимостью. Приблизительно 27-28% — это были больные наркоманией, остальные алкоголизмом»,— сказала медик.

По ее словам, по сравнению с прошлым годом эта статистика почти не поменялась. При этом ежедневно в больницу попало до пяти человек в состоянии «белой горячки».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что заболеваемость гриппом в Петербурге за новогодние каникулы упала почти вполовину.

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