«Тяжеловесы индустрии могут недосчитаться серьезных сумм»

FIFA ограничила доходы футбольных агентов. Новые правила организации вступили в силу 9 января. Прежние условия никак не регламентировали размер комиссионных, теперь же выплаты агентам не могут превышать 10% от дохода игрока. В ситуации разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

Доходы футбольных агентов в прошлом году превысили $600 млн. Естественно, FIFA пытается сделать все, чтобы такие суммы не проходили мимо ее кассы. Теперь агентов заставят показывать прибыль, платить за лицензии и даже сдавать письменные экзамены. Кроме того, в новых правилах прописаны проценты, больше которых они получить не смогут.

Например, если футболист зарабатывает в год $200 тыс. или меньше, то ежегодное агентское вознаграждение не может превышать 5% от зарплаты игрока. Если сумма выше $200 тыс., то процент снижается до 3. Максимум — 10% — агент может получить только в том случае, если он представляет и клуб-покупатель, и футболиста. Но все эти правила достаточно легко обойти, рассказал “Ъ FM” футбольный агент Вадим Трушков, который живет и работает во Франции:

«Лазеек, к сожалению, много. У меня такое впечатление, что до введения института агентов каких-то конкретных правил не было, но все работало лучше — и жили скромнее, спокойнее. Сейчас вводим массу ограничений. Чем больше их будет, тем больше люди будут искать возможности их обходить».

К тому же сверхдоходами могут похвастать далеко не все футбольные агенты. Понятно, что такие тяжеловесы индустрии, как, например, Жорже Мендеш, который занимается делами Криштиану Роналду и порой зарабатывает за одно трансферное окно более $20 млн, могут недосчитаться серьезных сумм. Остальные же давно работают с теми процентами, которые прописала в новых правилах FIFA, уверен футбольный агент Дмитрий Селюк, который живет и работает в Испании:

«У нормальных агентов и клубов это уже было давно. Например, в "Барселоне" при больших трансферах платят 5 млн. То, что сейчас FIFA регулирует отношения между клубами и агентами, нормально. Где-то комиссионные 5%, где-то — 10% в зависимости от клуба и суммы».

Стоит сказать, что львиная доля агентских выплат пришлась на европейские страны. Причем 80% ушли тем, кто работает с клубами из Англии, Италии, Испании, Германии, Франции и Португалии.

Вне конкуренции англичане, потратившие на агентские вознаграждения более $200 млн. Россия в этом списке на седьмой позиции.

В нашей стране за прошлый год агенты получили $18 млн, и руководители РФС, как и чиновники FIFA, пытаются сократить эти суммы и направить их тренерам, которые воспитали игрока. Об этом говорил президент РФС Александр Дюков: «Вот игрок участвует в профессиональных соревнованиях, имеет контракт, и 2% от зарплаты — этот размер будет обсуждаться — целевым образом идут тренерам, которые его готовили».

Но пока это все проекты. В реальном мире даже клубы с госбюджетом платят агентам внушительные суммы. Например, за переход 18-летнего Сергея Пиняева из «Крыльев Советов» в «Локомотив» представитель игрока получил от московского клуба почти $1 млн. И отказываться от серьезных комиссионных агенты ни в России, ни в Европе не готовы. Как сообщает издание Daily Mail, многие из ведущих представителей индустрии хотят отстаивать свои права в суде. 11 января футбольные агенты соберутся в Лондоне и обсудят дальнейшие шаги.