С 9 января на Дону начат прием заявлений льготных категорий граждан на бесплатный проезд

В Ростовской области с 9 января стартовал прием заявлений о предоставлении бесплатного проезда льготным категориям граждан, сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно информации пресс-службы, для получения льготы необходимо обратиться в МФЦ, либо в органах социальной защиты по месту прописки. Для подготовки карты необходимо предоставить заявление, паспорт, и документ, подтверждающий статус ветерана труда, ветерана военной службы, ветерана труда Ростовской области, труженика тыла, реабилитированного лица или лица, признанного пострадавшим от политических репрессий. При обращении законного представителя гражданина, имеющего право на льготу, необходимо нотариально заверенная доверенность.

Прием документов на получение бесплатного проездного продлится до 20 февраля 2023 года. Действовать карта начнет с 1 мая 2023 года. Граждане, пользующиеся федеральными льготами, также должны заменить проездные билеты на персонифицированные транспортные карты с 1 мая 2023 года. Для этого им также следует подать заявление в МФЦ или органы соцзащиты до 20 февраля.

Напомним, с просьбой вернуть возможность бесплатного проезда для ветеранов труда к губернатору Ростовской области обратились депутаты Заксобрания региона и депутат Госдумы Екатерина Стенякина в декабре прошлого года. Для тех льготников, которые не будут подавать заявление о бесплатном проезде, продолжат выплачивать денежные компенсации.

Анастасия Назарова