Губернатора Дона попросили вернуть бесплатный проезд для ветеранов труда

Депутат Госдумы Екатерина Стенякина обратилась к губернатору Ростовской области Василию Голубеву с просьбой вернуть возможность бесплатного проезда для ветеранов труда, сообщила парламентарий в своем Telegram-канале.

По словам Екатерины Стенякиной, инициатива по полному замещению бесплатного проезда для отдельной категории граждан денежной выплатой в размере 1 тыс. руб. была принята правительством несколько месяцев назад. Однако, депутат получила сотни обращений с просьбой вернуть возможность бесплатного проезда. Запрос общественности депутаты Госдумы адресовали главе региона.

«Депутаты Заксобрания уже разработали необходимые поправки в региональный закон, — написала Стенякина. — А исполнительной власти необходимо внедрить систему электронной оплаты за проезд, чтобы возмещать перевозчикам расходы за льготный проезд ветеранов труда».

Ранее сообщалось, что в 2020 году права на на бесплатный проезд лишатся ветераны ВОВ, члены семей погибших и инвалидов войны, участники ВОВ и боевых действий

Анастасия Назарова