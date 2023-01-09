МИД РФ: дата встречи по Сирии пока не согласована

Дата встречи глав МИД РФ, Сирии и Турции пока окончательно не согласована, заявил «Ъ» источник в Москве. «Идет проработка ее сроков»,— отметил он.

Накануне саудовская газета «Аш-Шарк аль-Аусат» сообщила, что переговоры министров иностранных дел трех стран запланированы на 11 января в Москве.

Подготовка встречи глав МИДов началась сразу после состоявшихся 28 декабря в Москве переговоров министров обороны трех стран, ставших первым официальным контактом на таком уровне между представителями Сирии и Турции за 11 лет, прошедших с начала сирийского конфликта.

Подробнее о сирийско-турецких переговорах — в материале «Ъ» «Москва сближает Дамаск с Анкарой».

Анастасия Домбицкая