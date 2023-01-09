«Нужно, наверное, сократить новогодние праздники»

В Госдуме высказались относительно перспективы сокращения новогодних праздников. На этот счет есть разные предложения, в том числе уменьшить число выходных дней, добавив их равномерно к другим памятным датам. Глава комитета по социальной политике Ярослав Нилов призвал этот вопрос детально изучить, в частности, с привлечением социологов. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что стране сейчас явно не до новогодних каникул.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Традиционный вопрос после затяжных новогодних праздников — не нужно ли их сократить? Зачем так долго отдыхать? Это неправильно: экономика несет убытки, а некоторые граждане предаются вредным для здоровья алкогольным возлияниям. Причем так, что потом не один день приходят в себя. Несмотря на кажущуюся актуальность данной темы, все остается как есть. Разговоры быстро прекращаются.

Почему? Во-первых, есть много более актуальных вопросов, особенно сейчас. Во-вторых, считается, что пускай простой народ гуляет — не стоит его особенно волновать, а то мало ли что. Но, как говорится, в народе ли дело? Получается, что не совсем. Чиновники, депутаты, предприниматели и иные слои, причисленные к богатым категориям, тоже, как ни странно, любят отдыхать и даже, может быть, больше, чем простые граждане.

Есть такое неофициальное мнение, что именно поэтому выходные и не сокращают, хотя, по идее, нужно. Вот и сейчас нашлись такие, которые, несмотря на сложную обстановку и всяческие призывы поработать, помочь специальной операции, уехали. Причем мало того, что отправились к теплому морю, так еще и снимали все на видео — кадры оказались в широком доступе, и это отнюдь не единичный случай.

Андрей Турчак — один из руководителей «Единой России» — был вынужден тратить свое время, чтобы привести нарушителей в чувства. И даже использовал такие эпитеты, как «кувалда Вагнера», иначе они, видимо, не понимают. Что здесь можно сказать? Нужно, наверное, принять таки жесткое решение и сократить праздники. Почему? Потому что куда ни посмотри — всюду конфликтная ситуация.

Тот пьяный в сугробе уснул, этот петарду запустил прямо в квартире, а иной, наделенный депутатским статусом, в Мексику, понимаешь, отправился. Сплошное безобразие.

Кроме того, было бы логично всенародно любимый Новый год праздновать после Рождества. Впрочем, это вопрос сложный и находится вне светского поля. Тем не менее, если смотреть на ситуацию, так сказать, с точки зрения духовных скреп, нужно понять, что мы отмечаем и для чего. Вот скоро Крещение. Суть его не в купаниях, а в нравственном и духовном очищении. Новый год и тем более Рождество — вроде бы семейные праздники, а на деле получается, что не совсем.

Корпоративы, туры в Дубай — это, конечно, для элиты. Как будто ничего и не изменилось — все как раньше. И что в таком случае народ подумает? Начальство должно пример показывать, а оно по-прежнему живет исключительно своей жизнью. И даже суровые окрики им нестрашны. Так что стоит задуматься. Впрочем, праздники подошли к концу, и до следующего Нового года еще очень и очень долго. И многое, естественно, может измениться.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".