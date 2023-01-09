Губернатор Севастополя назначил четырех новых заместителей

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назначил четырех новых заместителей главы города. Об этом он написал в телеграм-канале. Пока все четверо находятся в статусе исполняющих обязанности.

Так, и.о. первого вице-губернатора назначен Алексей Парикин. Он будет курировать вопросы бюджета, координировать работу департаментов управделами, сельского хозяйства и потребительского рынка, управления по тарифам и управления ветеринарии.

Кроме того, Михаил Развожаев повысил до вице-губернаторов директоров департаментов городского хозяйства (Евгений Горлов), дорог и транспорта (Павел Иено), архитектуры (Максим Жукалов).

Евгений Горлов будет координировать департамент городского хозяйства, департамент природных ресурсов и экологии и главное управление государственного жилищного надзора;

будет координировать департамент городского хозяйства, департамент природных ресурсов и экологии и главное управление государственного жилищного надзора; Павел Иено будет отвечать за департаменты капитального строительства, транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, управления государственного строительного надзора и экспертизы, управления по промышленной безопасности, электроэнергетике и безопасности гидротехнических сооружений

будет отвечать за департаменты капитального строительства, транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, управления государственного строительного надзора и экспертизы, управления по промышленной безопасности, электроэнергетике и безопасности гидротехнических сооружений Максим Жукалов – работу департамента архитектуры и градостроительства, департамента по имущественным и земельным отношениям, управления государственной регистрации права и кадастра, управления охраны объектов.

Также Михаил Развожаев объявил об отставке двух действующих вице-губернаторов – Сергея Толмачева, который стал первым замглавы Запорожской области, и Николая Гордюшина, который по личным причинам вернулся в Москву.

Александр Орлов

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