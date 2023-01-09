Губернатор Севастополя назначил четырех новых заместителей

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назначил четырех новых заместителей главы города. Об этом он написал в телеграм-канале. Пока все четверо находятся в статусе исполняющих обязанности.
Так, и.о. первого вице-губернатора назначен Алексей Парикин. Он будет курировать вопросы бюджета, координировать работу департаментов управделами, сельского хозяйства и потребительского рынка, управления по тарифам и управления ветеринарии.
Кроме того, Михаил Развожаев повысил до вице-губернаторов директоров департаментов городского хозяйства (Евгений Горлов), дорог и транспорта (Павел Иено), архитектуры (Максим Жукалов).
- Евгений Горлов будет координировать департамент городского хозяйства, департамент природных ресурсов и экологии и главное управление государственного жилищного надзора;
- Павел Иено будет отвечать за департаменты капитального строительства, транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, управления государственного строительного надзора и экспертизы, управления по промышленной безопасности, электроэнергетике и безопасности гидротехнических сооружений
- Максим Жукалов – работу департамента архитектуры и градостроительства, департамента по имущественным и земельным отношениям, управления государственной регистрации права и кадастра, управления охраны объектов.
Также Михаил Развожаев объявил об отставке двух действующих вице-губернаторов – Сергея Толмачева, который стал первым замглавы Запорожской области, и Николая Гордюшина, который по личным причинам вернулся в Москву.
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