Вице-губернатор Севастополя переходит на работу в Запорожскую область

Вице-губернатор Севастополя Сергей Толмачев назначен первым заместителем главы администрации пророссийской части Запорожской области. Об этом говорится в Telegram-канале чиновника.

«Хочу поблагодарить всю команду — это одна из лучших региональных команд. Связь с Севастополем не теряю, будем работать вместе»,— заявил он во время своего прощального выступления.

Сергей Толмачев стал вице-губернатором Севастополя в апреле 2022 года, до этого с декабря 2021 года работал в статусе исполняющего обязанности. В правительстве города он курировал департаменты природных ресурсов и экологии; внутренней политики, а также управление информационной политики города.

Сергей Толмачев родился в 1972 году в Красноярске, в 1994 году окончил физический факультет Красноярского государственного университета, в 2021 году — Владимирский госуниверситет по специальности «Психология». В 1995–2016 годах занимал различные должности в коммерческих и политических организациях, с 2016 года — председатель Комитета по природным ресурсам и экологии Заксобрания Красноярского края, с 2020 года — советник губернатора Севастополя.

Александр Орлов

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