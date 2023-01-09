За новогодние праздники в Екатеринбурге родились 336 малышей

В Екатеринбурге с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года родились 336 малышей, сообщила пресс-служба мэрии. В новогоднюю ночь в Екатеринбурге на свет появились девять новорожденных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Калашникова, Коммерсантъ Фото: Ирина Калашникова, Коммерсантъ

Самой насыщенной ночь с 31 декабря на 1 января стала для врачей Областного перинатального центра ОДКБ, которые они приняли четырех малышей. Трое детей родились в Екатеринбургском клиническом перинатальном центре, двое — в роддоме Городской клинической больницы № 40.

Напомним, в новогоднюю ночь в Свердловской области появились на свет 17 малышей. Первый малыш родился в региональном перинатальном центре в 1:05. Мальчика назвали Александр. Одновременно с ним в 1:05 мальчик родился в роддоме Верхней Пышмы.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Диана Сунагатуллина