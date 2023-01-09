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Арина Садулина возглавила нижегородское отделение Социального фонда России

Руководителем Социального фонда России по Нижегородской области назначена Арина Садулина, которая прежде возглавляла региональное управление по труду и занятости населения. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Социальный фонд России начал работать с 1 января 2023 года, он создан после объединения Пенсионного фонда (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС). Главной целью реформы было заявлено повышение качества управления социальными услугами для населения и переход на единый тариф страховых взносов с 2023 года.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Фонд новой социальной ответственности».

Анастасия Еремина

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