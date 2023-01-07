На Украине погиб 32-летний мобилизованный из Новоуральска

Во время выполнения боевого задания в зоне специальной военной операции на Украине погиб 32-летний новоуралец Иван Корольков, сообщил глава Новоуральского городского округа (Свердловская область) Вячеслав Тюменцев. Прощание с погибшим состоится в похоронном доме 9 января с 09:00 до 10:00.

Иван Корольков работал плавильщиком отделения рафинирования металлургического цеха филиала «Производство сплавов цветных металлов» АО «Уралэлектромедь». Он неоднократно признавался лучшим среди плавильщиков. Иван Корольков был призван в рамках частичной мобилизации в ряды Вооруженных сил РФ в октябре 2022 года. Он погиб после тяжелого ранения 1 января 2023 года.

«Отзывчивый, доброжелательный, справедливый — Иван Владимирович пользовался уважением у коллег. Глубоко скорблю, выражаю искреннее сочувствие родным и близким, а также всем, кто знал и ценил Ивана Владимировича. Вечная память!»,— добавил господин Тюменцев.

Напомним, 10 января состоится прощание с погибшим в спецоперации добровольцем из Верхнего Дуброво (Свердловская область). Он погиб 21 декабря 2022 года при обстреле. Ему было 49 лет, он воспитал двух сыновей.

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Диана Сунагатуллина