На основном участке трассы Москва—Петербург повысили тарифы за проезд

На участке платной автодороги М-11 «Москва—Санкт-Петербург» тарифы для легковых автомобилей без транспондера выросли на 50–100 руб. с 9 января.

Для держателей транспондеров проезд из Москвы в Зеленоград стал дороже на 60 руб. (460 руб.), в «Шереметьево-2» — на 45 руб. (385 руб.), до Солнечногорска — на 100 руб. (750 руб.) Данные оператора ООО «Объединенные системы сбора платы» приводит «Интерфакс».

Стоимость проезда в дневное время от Москвы до «Шереметьево-2» (терминалы D, E и F) увеличилась на 50 руб. (до 410 руб.);

до «Шереметьево-1» (терминалы A, B и C) — на 70 руб. (до 550 руб.);

от Москвы до Зеленограда — на 50 руб. (до 500 руб.);

от Москвы до Солнечногорска днем в будние дни — на 100 руб. (до 900 руб.).

Скоростная автомобильная дорога «Москва—Санкт-Петербург» М11 (федеральная автомобильная дорога М11) — скоростная автомагистраль между Москвой и Санкт-Петербургом. На 2021 год отсутствовал участок длиною 59 км с 149 по 208 км в обход Твери. На большинстве участков за проезд взимается плата. Оплата за проезд по трассе вводится с целью покрытия расходов на строительство и содержание дороги.

Мария Федотова