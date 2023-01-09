Свердловский депутат Госдумы попросила возбудить дело в отношении актера Артура Смольянинова

Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Жанна Рябцева и депутат Бийсултан Хамзаев подали обращение к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело в отношении актера театра и кино Артура Смольянинова. Причиной стало высказывание артиста о готовности воевать на стороне Украины и подчеркнул, что ему безразлична судьба России, даже если она превратится в «радиоактивный пепел».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ

По мнению депутатов, у следствия есть основания для возбуждения дел по ст. 280.1 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ) и 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).

«В социальных сетях пользователи осудили актера, посчитав, что это очередная уродливая попытка напомнить о себе, а также показать свою лояльность к западу. Более того, граждане России попросили депутатов отреагировать на резонансную новость, направив обращения в соответствующие правоохранительные и силовые структуры», — следует из обращения, которая Жанна Рябцева опубликовала в своем telegram-канале.

Впрочем, Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Артура Смольянинова еще до получения обращения от депутатов. «Депутатский запрос по русофобу Смольянинову отправили утром еще до заявления главы СК Александра Бастрыкина, ну да ничего, лишним не будет», — отметила свердловский депутат.

После начала военной операции на Украине Артур Смольянинов покинул Россию и неоднократно высказывался против военных действий. В октябре 2022 года его оштрафовали на 30 тыс. руб. за дискредитацию российской армии.

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