Счетная палата Самарской области направит представление в минсельхоз региона

Счетная палата Самарской области обнаружила недостатки при планировании показателей госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия» и при формировании паспорта проекта «Экспорт продукции АПК». Информация о проверке использования бюджетных средств министерством сельского хозяйства и продовольствия области опубликована на сайте контрольного органа.

Аудиторы выявили нарушения порядков предоставления субсидий сельхозтоваропроизводителям. В частности, сотрудники министерства нарушили сроки заключения соглашений о предоставлении субсидии, неэффективно расходовали средства областного бюджета. Счетная палата также указывает на низкий уровень проверки документов сельхозтоваропроизводителей.

По данным аудиторов, отдельные органы МСУ муниципальных районов не исполнили должным образом полномочия по проверке достоверности данных и правильности составления документов для предоставления субсидий.

В минсельхозпрод области направят представление для принятия мер по устранению нарушений и недостатков. Отчет об итогах проверке направлен губернатору Самарской области и в губернскую думу. Информационные письма о проверке также получит прокуратура региона и ГУ МВД РФ по Самарской области.

Ранее счетная палата Самарской области выявила нарушения использования средств областного бюджета, выделенных городу Отрадному в 2020–2021 годах и истекшем периоде 2022 года.

Ани Айвазян