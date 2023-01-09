На Кубани запустили национальную систему пространственных данных

В конце декабря 2022 года в Краснодарском крае запустили Национальную систему пространственных данных. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

Проект стартовал в четырех пилотных регионах. Кроме Кубани в эксперименте участвуют Татарстан, Пермский край и Иркутская область. Система включает сведения о земле, недвижимости, сервисы для физлиц и профессиональных участников рынка.

«Полностью завершить формирование единой цифровой платформы пространственных данных и единой электронной картографической основы, объединив разрозненные сведения о земле и иных объектах недвижимости на территории всей страны, мы планируем к 2030 году»,— отметил зампредседателя правительства Марат Хуснуллин.

Использование платформы позволит проводить электронные аукционы на право заключения договора купли-продажи земельных участков с 1 марта 2023 года. Цифровизация стройкомплекса в два раза ускорит процессы регистрации прав кадастрового учета. К 2025 году Росреестр ускорит большинство операций до одного дня. К 2024 году программу ускоренной регистрации прав на недвижимость запустят в 20 регионах РФ.

Анастасия Донскова

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