В 2023 году на Кубани протестируют ускоренную процедуру регистрации прав на недвижимость

Краснодарский край войдет в число первых регионов, в которых в 2023 году начнут тестирование ускоренной процедуры регистрации прав на недвижимость. Об этом «РБК.Недвижимость» сообщил глава Росреестра Олег Скуфинский.

Сократить время внесения изменений в ЕГРН в госкомпании планируют за счет Единой цифровой платформы пространственных данных. В нее войдут сервисы по предоставлению информации в короткие сроки. Пилотными регионами, в которых начнут тестировать инструмент, в 2023 году определили Краснодарский и Пермский регионы, Татарстан и Иркутскую область. К 2024 году программу запустят в 20 регионах РФ.

К 2025 году Росреестр ускорит большинство действий до одного дня. В настоящее время в среднем процедура длится до двух дней, 85% ипотек регистрируют в течение суток.

Анастасия Донскова

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