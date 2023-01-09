Роберто Мартинес пережил смену поколений

Новым главным тренером сборной Португалии, которая на чемпионате мира в Катаре добралась до четвертьфинала, но запомнилась прежде всего скандалами, связанными с ее лидером Криштиану Роналду, стал Роберто Мартинес. Испанский специалист репутацию эффективного наставника заработал в бельгийской команде. Он руководил этой сборной с 2016 года, и под началом Мартинеса она взобралась на верхнюю строчку рейтинга Международной федерации футбола (FIFA). Правда, завоевать хотя бы один престижный титул Мартинесу не удалось, а на катарском первенстве бельгийцы выступили гораздо хуже португальцев, вылетев после группового этапа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роберто Мартинес вывел сборную Бельгии на первую строчку рейтинга FIFA, но на топ-турнирах его команда до финала ни разу так и не добралась

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Роберто Мартинес вывел сборную Бельгии на первую строчку рейтинга FIFA, но на топ-турнирах его команда до финала ни разу так и не добралась

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Португальская федерация футбола (FPF) объявила о назначении главным тренером национальной сборной Роберто Мартинеса. Он занял пост, который стал вакантным в конце декабря. Занимавший его Фернанду Сантуш ушел в отставку после чемпионата мира в Катаре. Выступление португальской команды на первенстве оставило смешанные впечатления. Она вышла в play-off с первого места в группе, в 1/8 финала разгромила швейцарцев, но в следующем раунде срезалась на котировавшихся гораздо ниже марокканцах. При этом игра португальцев осталась в тени историй, связанных с их лидером, пятикратным обладателем «Золотого мяча» Криштиану Роналду. Сначала ведущие медиаресурсы обсуждали его скандальное расставание с «Манчестер Юнайтед», затем — просьбы португальских функционеров переписать на форварда гол, забитый уругвайцам Бруну Фернандешем, а после этого — сенсационное решение Сантуша усадить в play-off суперзвезду на скамейку запасных.

Объявляя о контракте с Робертом Мартинесом, президент FPF Фернанду Гомиш назвал происшедшее «важным моментом» в истории структуры. И на самом деле формальные основания гордиться сделкой у него есть.

Дело в том, что Мартинес, которому летом исполнится 50, уже успел превратиться в довольно заметного персонажа на рынке футбольных тренеров.

Репутацию испанец приобрел, работая со сборной Бельгии. Он возглавил ее в 2016 году, а в 2018-м бельгийцы впервые в своей истории забрались на верхнюю строчку в рейтинге Международной федерации футбола и довольно долго удерживали ее, демонстрируя исключительную стабильность.

Впрочем, однозначно успешным этот период все же не назовешь. Получив в свое распоряжение группу высококлассных игроков, про которых принято говорить как про «золотое поколение» бельгийского футбола — Кевина Де Брёйне, Тибо Куртуа, Эдена Азара, Ромелу Лукаку, Яна Вертонгена, Дриса Мертенса,— Роберто Мартинес так и не завоевал ни одного значимого титула. На топовых турнирах сборная Бельгии все время оступалась на подступах к финалу. Причем на ближних — лишь один раз, когда на чемпионате мира 2018 года в России проиграла в полуфинале французам, после чего взяла бронзу, одолев англичан. Два следующих топ-соревнования сложились для бельгийцев гораздо хуже. На чемпионате Европы в 2021 году они сошли в четвертьфинале после столкновения с итальянцами, а в 2022-м на мировом первенстве в Катаре вообще потерпели сокрушительный провал. Постаревшее «золотое поколение» оказалось неспособно преодолеть даже групповой раунд. На нем сборная Бельгии кое-как, во многом благодаря везению справилась лишь с аутсайдерами канадцами, после чего потерпела поражение от марокканцев и затем сыграла вничью с хорватами, не забив в этих матчах голов. По окончании чемпионата мира Мартинес расстался с бельгийской командой.

Команда португальская представляется неплохим материалом для реализации его идей. В отличие от катарского варианта сборной Бельгии, она, во всяком случае, не похожа на такую, которая вот-вот растеряет весь свой потенциал.

Львиную долю заявки португальцев на чемпионате мира составляли футболисты либо совсем молодые, как Жуан Феликс, Рафаэл Леан, Гонсалу Рамуш, Диогу Кошта, Диогу Далот, Витинья, либо находящиеся в самом расцвете сил, как Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Жуан Канселу, Рубен Диаш, Рубен Невиш. Даже для этих опытных игроков закат карьеры еще далеко. Резерв тоже неплохой. На последнем молодежном чемпионате Европы португальская сборная взяла серебро, а пять ее представителей попали в составленный экспертами Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) список лучших футболистов турнира из 23 человек.

Исключений в Катаре было всего два — это 39-летний защитник Пепе и 37-летний Криштиану Роналду, который перед Новым годом перешел в клуб «Ан-Наср» из Саудовской Аравии: в этот чемпионат знаменитости отправляются, как правило, доигрывать. Однако на пресс-конференции, посвященной своему назначению, Роберто Мартинес сказал, что и Роналду остается в его перечне кандидатов в сборную, а в ближайшее время он намерен «сесть и поговорить с ним» на предмет будущего.

Алексей Доспехов