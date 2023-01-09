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Коммерсантъ FM
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Правительство продлило программу гарантий бесплатной медицинской помощи до 2025 года

Правительство утвердило программу госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам на 2023 год, а также 2024 и 2025 годы. Документ утвердил расширение мер по борьбе с гепатитом С и сахарным диабетом. Финансирование программы увеличено на 295 млрд руб.

Программа предполагает увеличение зарплат не менее чем на 8,5%. Почти на 8 млрд руб. увеличат расходы на оплату высокотехнологичной медпомощи, не включенной в базовую программу ОМС.

На 14% будут увеличены объемы первичной медико-санитарной помощи. На 35% — по медицинской реабилитации. Кроме того, предполагается, что инвалиды и пациенты, проживающие в отдаленных районах и селах, смогут получить реабилитацию на дому.

Для борьбы с сахарным диабетом предусмотрены мероприятия по раннему выявлению заболевания и внедрению современных методов его лечения, а также обеспечение необходимыми препаратами. Будут открываться специальные школы для людей, страдающих диабетом.

Что касается гепатита С, то меры по профилактике его распространения включены в перечень мероприятий по профилактике заболеваний. Также принято решение о финансировании затрат медицинских организаций на оказание помощи таким больным в рамках ОМС.

Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи устанавливает перечень видов, форм и условий медицинской помощи, оказание которой осуществляется бесплатно, перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно, категории граждан, оказание медицинской помощи которым также осуществляется бесплатно.

Мария Федотова

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