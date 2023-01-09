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Коммерсантъ FM
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ЦБ и Минфин разрабатывают новый инструмент долгосрочных накоплений граждан

Банк России и Министерство финансов РФ разрабатывают новый инструмент для долгосрочного инвестирования населения — бескупонные облигации федерального займа (ОФЗ), подтвердил РБК глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Сбережения гражданина в виде добровольных взносов, маткапитала и пенсионных накоплений под контролем ЦБ инвестируются в ОФЗ, корпоративные и инфраструктурные облигации и другие ценные бумаги, в результате чего вкладчик может рассчитывать на ряд бонусов, среди которых налоговый вычет в размере до 52 тыс. руб. в год и государственное софинансирование отчислений в размере до 36 тыс. руб, объяснили собеседники РБК механизм проекта.

Согласно планам Банка России и правительства, бескупонные ОФЗ войдут в линейку разрабатываемых инструментов, направленных, в частности, на «удовлетворение потребностей граждан с невысокими доходами». Эта мера будет реализована в рамках стратегии по развитию финансового рынка РФ до 2030 года. По мнению господина Аксакова, проект бескупонных ОФЗ планируется реализовать в январе 2023 года.

Согласно стратегии, еще одной мерой по стимулированию долгосрочных сбережений населения станет «введение института безотзывных вкладов с установлением для них повышенного размера защиты в системе страхования вкладов».

В начале декабря агентство «Инетрфакс» писало о планах кабмина вывести на фондовый рынок ОФЗ без купона. Тогда пресс-служба Минфина сообщила РБК, что ведомство не «прорабатывает выпуск долгосрочных ОФЗ без промежуточных купонных выплат».

Подробнее о перспективах введения бескупонных ОФЗ — в материале «Ъ FM» «Облигациям отрезают купоны».

Эрдни Кагалтынов

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