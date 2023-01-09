На территории бывшей советской «глушилки» у исторической дачи Чернова может появиться общественное пространство

Премьер-мнистр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о передаче в собственность Санкт-Петербурга садово-паркового ансамбля исторической усадьбы генерала Чернова (усадьба «Сосновка»), в советское время занятого «глушилкой» зарубежных радиостанций. В дальнейшем здесь может появиться общественное пространство.

Город получит землю без проведения торгов, сообщила пресс-служба петербургского отделения «Единой России». Безвозмездной передачи ансамбля Петербургу добивался депутат Госдумы от правящей партии Михаил Романов. Ранее госкорпорация ДОМ.РФ планировала реализовать комплекс на торгах с выплатой бывшему владельцу, ФГУП «Российская телевизионная радиовещательная сеть», 30% от суммы сделки.

Парк и особняк в нем будут числиться на балансе принадлежащего Смольному АО «СПП «Невское», при этом за земельный участок общество будет платить аренду по рыночной стоимости. Предприятие получит комплекс с обременением в виде охранных обязательств в отношении объектов культурного наследия.

«После окончания реставрации парка и особняка, я уверен, усадьба станет любимым местом досуга петербуржцев: она хороша в любое время года. Парк можно было бы разбить на несколько функциональных зон — например, прогулочную, спортивную, рекреационную. А в усадебном доме устроить современный культурный или молодежный центр»,— прокомментировал Михаил Романов, отметив, что инициирует опрос петербуржцев о дальнейшей судьбе ансамбля.

Усадьба «Сосновка» построена в 1889-1893 годах по проекту А.И. фон Гогена для генерала А.И. Чернова. В 1943 году на ее территории была построена радиостанция РВ-1141 с коротковолновым передатчиком мощностью 60 кВт, а сам ансамбль поступил в ведение Министерства обороны СССР.

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