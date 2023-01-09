Все трамвайные парки Петербурга модернизируют под «умные» составы к 2028 году

Петербургский «Горэлекротранс» начал реализацию программы обновления подведомственных ему электротранспортных парков города с учетом выхода на линии «умных» составов, оснащенных комплексами активной помощи водителю. Все 10 работающих парков, включая троллейбусные, планируется модернизировать до конца 2028 года, пишет «Деловой Петербург».

Первыми в очереди на реконструкцию стоят трамвайные парки № 7 и № 3. По обоим проектам полностью готова документация, на работы по обновлению парка № 7 уже заключен контракт с неназванным подрядчиком. Обе площадки планируется обновить к концу 2024 года. «Горлектротрнас» оценивает стоимость реализации проектов в 3,5 млрд и в 7 млрд рублей соответственно.

«В каждом парке есть свои нюансы, потому что они строились в разное время. Поэтому к каждому объекту мы подходим индивидуально и стараемся вписать его в современные нормы и требования, которые необходимы для усовершенствования инфраструктуры под новый подвижной состав», — прокомментировал планы предприятия начальник Управления капитального ремонта и строительства «Горэлектротранса» Роман Никонов.

Также в настоящий момент идут проектировочные работы по обновлению трамвайного парка № 5 на Сердобольской улице, парка на Гражданском проспекте и комплекса единой диспетчерской службы на Сызранской улице.

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