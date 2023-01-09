Одобрен проект гостиницы Арташеса Арутюнянца на ул. Береговой

Проект здания гостиницы по адресу ул. Береговая, 41-43 в Ростове-на-Дону, представленный Арташесом Арутюнянцом, получил положительное заключение экспертной организации. Информация об этом содержится в реестре заключений Главгосэкспертизы.

Согласно информации представленной на сайте, заказчиком выступила ООО «Ростовстрой». Подготовкой проекта занялась ООО «Ленарко».

Как писал ранее «Ъ-Юг», в апреле 2021 года Арташес Арутюнянц получил разрешение на строительство гостиницы по указанному адресу. Площадь участка составляет 2,7 тыс. кв. м.

По данным «СПАРК-Интерфакс», господин Арутюнянц является совладельцем компаний ООО «Кяфарь» (основной вид деятельности — лесозаготовка), ООО «Южный капитал» и ООО «Стройразвитие» (управление недвижимостью). Также предприниматель является бенефициаром строительной компании ООО «СЗ «Ростовстрой-Дон», ООО «Новый проект». Кроме того, Арташесу Арутюнянцу принадлежит ООО «Лернако» (вложения в ценные бумаги).

Анастасия Назарова