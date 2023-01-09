В Кремле призвали доверять информации Минобороны об «ударах возмездия»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле доверяют данным Минобороны. По его словам, ведомство — «легитимный и полный источник информации» о ходе военных действий между Россией и Украиной.

«В Кремле есть абсолютное доверие. Хочу напомнить вам слова президента о том, что главным, легитимным и полным источником информации о том, что происходит в ходе специальной военной операции, является министерство обороны»,— сказал Дмитрий Песков в ответ на вопрос о доверии к информации об «ударах возмездия».

Ранее в Минобороны сообщили об «ударах возмездия» по украинским позициям в Краматорске в ответ на обстрел ПТУ в Макеевке, из-за которого погибли около 90 человек. В ведомстве утверждают, что в результате погибли 600 украинских военных. Власти Украины и иностранные журналисты опровергли удар. Ряд российских военных Telegram-каналов также усомнились в достоверности этой информации.

На опубликованных главой украинской военной администрации Донецкой области Павлом Кириленко в Telegram-канале фотографиях последствий ударов по Краматорску видно, что здания, по которым, как утверждается, нанесен российский удар, целые. В земле рядом со стенами наблюдаются воронки. В одном строении виден свет, стекла выбиты. Прямого поражения зданий на фотографиях не зафиксировано.

В ночь на 1 января здание ПТУ в Макеевке с российскими военным было обстреляно со стороны Украины системами HIMARS, погибли 89 военнослужащих. В Минобороны России утверждают, что причиной гибели российских военных при обстреле стало использование мобильных телефонов.

О событиях 320-го дня после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».