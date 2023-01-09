В Швеции восстановят гражданскую службу по призыву

Власти Швеции восстанавливают гражданскую службу по призыву. На первом этапе к 1 марта на гражданскую службу призовут 3 тыс. человек в муниципальные спасательные службы. Об этом сообщил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ульф Кристерссон

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Ульф Кристерссон

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«В четверг правительство даст управлению защиты населения поручение подготовить активацию государственной службы в Швеции. Мы возвращаемся к ситуации, когда у нас есть гражданская служба по призыву»,— сказал Ульф Кристерссон на брифинге (цитата по ТАСС).

На первом этапе на гражданскую службу будут направлены люди, у которых уже есть навыки спасателей. В это же время правительство будет работать над воссозданием гражданской службы в более крупных масштабах. Призываемые на гражданскую службу пройдут дополнительную подготовку по оказанию помощи в военных условиях.

«Сколько именно человек будут охвачено этой гражданской обязанностью, мы пока не знаем. Мы считаем, что на сегодняшний день коммунальные службы спасения не соответствуют тем требованиям, что предъявляются при высоком уровне готовности, а особенно при вооруженном нападении»,— добавил Ульф Кристерссон.

Гражданская служба в Швеции — часть системы обороны страны, на нее призывали с 1995 по 2008 года. После ее упразднили из-за сокращения финансирования. Наибольшего расцвета гражданская служба достигла к концу 1990-х годов, тогда на нее стремились призывать до 10 тыс. человек в год.

Олеся Павленко