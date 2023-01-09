Россиянам в 2022 году стали реже одобрять кредиты

Российские банки в 2022 году стали реже одобрять заявки граждан на предоставление кредитов, следует из отчета Национального бюро кредитных историй (НБКИ). В 2022 году одобрение получили только 26% россиян, когда годом ранее этот показатель был на уровне 33%.

Из отчета НБКИ, подготовленного на основе сведений 4 тыс. кредиторов, следует, что уровень одобрения кредитных заявок свидетельствует о желании банков минимизировать риски и сменить кредитный риск-профиль заявителей на получение кредита.

«На протяжении всего года банки сохраняли низкий аппетит к риску, но оперативно реагировали на смену потребительского спроса в его различных диапазонах. При этом нужно отметить, что принципы принятия решений банками становятся все более понятными заемщикам»,— прокомментировал статистические данные директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

С 2023 года Банк России впервые в истории ввел лимиты на выдачу кредитов и займов. С 1 января крупнейшие банки могут оформлять для ненадежных клиентов не более четверти от всех необеспеченных кредитов и не более 10% долгосрочных. Действие ограничений распространяется и на микрофинансовые организации. Им запрещено выдавать клиентам с высокой долговой нагрузкой свыше 35% от всего объема потребзаймов.

О ситуации на рынке потребительского кредитования — в материале «Ъ» «Кредиты подросли в сезон».

Милена Костерева