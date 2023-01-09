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Коммерсантъ FM
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Доллар упал ниже 70 рублей

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже падал ниже 70 руб./$. По состоянию на 12:28 американская валюта теряет в цене 2,7% и торгуется на уровне 70,1 руб./$. Евро подешевел на 1,14%, до 75,2 руб./€. Курс юаня снижается на 1,82%, до 10,2 руб.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,39%, до 2164,9 пункта. Индекс РТС поднимается на 3,79%, до 978,45 пункта.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

На прошлой неделе курс доллара на Мосбирже поднимался до 72,12 руб./$. С возвращением на торги экспортеров с валютной выручкой эксперты допускают возвращение курса к уровню в 70 руб./$.

Подробности — в материале «Ъ» «Рубль просел вслед за нефтью».

Лаура Кеффер

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