Рынок недвижимости Германии пережил серьезное сокращение инвестиций

Объем инвестиций в германский сектор недвижимости резко сократился в четвертом квартале 2022 года, следует из отчетов BNP Paribas Real Estate.

Так, объем сделок на рынке коммерческой недвижимости за последние три месяца 2022 года составил всего €9,9 млрд, что примерно на 50% ниже среднего значения за последние пять лет, говорится в отчете BNP Paribas. «Поскольку основные крупные сделки обычно совершаются институциональными инвесторами с высокой долей заемных средств, изменение условий финансирования оказалось наиболее заметным именно в этом сегменте. В результате объем инвестиций в объекты стоимостью выше €100 млн в четвертом квартале 2022 года был на 67% ниже, чем в среднем за пять лет»,— говорится в докладе.

Спад инвестиций наблюдается и на рынке жилой недвижимости. По данным BNP Paribas, за четвертый квартал 2022 года сюда было инвестировано всего €2,9 млрд — самый низкий квартальный результат за прошлый год. Более того, впервые со времен мирового финансового кризиса объем инвестиций к концу года не вырос, а, напротив, сократился.

За весь 2022 год объем инвестиций в коммерческую недвижимость составил порядка €54,1 млрд, что на 16% хуже показателя 2021 года. В то же время объем сделок на рынке жилья рухнул по итогам 2022 года на 74%.

Кирилл Сарханянц