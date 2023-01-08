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Коммерсантъ FM
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В Нижегородскую область пришли морозы до –36 градусов

Сильные морозы ожидаются в Нижегородской области, по данным сервиса «Яндекс Погода», температура воздуха 8–9 января опустится ниже 34–36 градусов в отрицательном значении. В связи с похолоданием 7 января была остановлена канатная дорога Нижний Новгород—Бор через Оку, в воскресенье движение возобновилось. Столбики термометра опускались до –32°C.

Минобразования региона рекомендовало родителям не направлять учиться школьников с первого по девятый класс в такую погоду или сопровождать детей. «Несмотря на изменение погодных условий, связанных с сильными морозами, учебный процесс в общеобразовательных организациях осуществляется в штатном режиме»,— отметили в министерстве.

Накануне сотрудники МЧС спасли 56 туристов в Арзамасском районе Нижегородской области, в том числе 26 детей, сообщили в ведомстве. Они находились в экскурсионном автобусе по маршруту Москва—Ульяновск, который остановился на 86-м километре трассы Нижний Новгород—Саратов из-за замерзшего топлива. Людей разместили в гостиницах Арзамаса, а затем отправили двумя автобусами домой.

Владимир Зубарев, Нижний Новгород

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