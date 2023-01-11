Как мозг воспринимает ложь и правду

Исследователи Международной лаборатории социальной нейробиологии Высшей школы экономики с помощью электроэнцефалографии оценили восприятие фейковой и конспирологической информации. В исследовании участвовали две группы людей с разным уровнем медиаграмотности.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентин Барановский, Коммерсантъ Фото: Валентин Барановский, Коммерсантъ

В ходе научного семинара стратегического проекта «Успех и самостоятельность человека в меняющемся мире», реализуемого в рамках «Приоритет 2030», ученые Вышки обсудили новый подход к исследованию восприятия дезинформации с помощью электроэнцефалографии.

Стажер-исследователь Центра нейроэкономики и когнитивных исследований Института когнитивных нейронаук Ольга Кускова рассказала об исследовании, проведенном Международной лабораторией социальной нейробиологии НИУ ВШЭ. Работа посвящена психофизиологии восприятия дезинформации.

В исследовании участвовали сотрудники Центра цифровых культур и медиаграмотности НИУ ВШЭ, которые ведут курс медиаграмотности для студентов Вышки. В качестве испытуемых были отобраны две группы студентов: одни закончили курс и имели опыт критического анализа медиа, вторые — нет. С помощью экспертов центра они прошли тестирование на уровень медиаграмотности и потребности в познании.

«Идея заключалась в том, чтобы посмотреть, какую роль эти факторы играют в рамках восприятия дезинформации»,— пояснила Ольга Кускова.

В исследовании демонстрировали видеоролики длиной больше одной минуты — фейковые новости, фрагменты конспирологических фильмов и отрезок сериала «Альфред Хичкок представляет». Контрольным материалом было видео, где человек прогуливается по парку. Этот ролик в спокойной повествовательной манере не вызывал у зрителя ярких эмоциональных реакций.

Во время просмотра роликов участников исследования подключили к электроэнцефалографу. Использовался метод межсубъектных корреляций, который предполагает, что активность мозга людей, связанная с восприятием содержания видео, будет синхронизироваться, тогда как обычно она индивидуальна. Причем чем выше эмоциональная вовлеченность, тем выше синхронизация.

Этот метод важен тем, «что позволяет зафиксировать всплески внимания зрителей и затем сравнить уровень вовлеченности у обеих групп», рассказала Ольга Кускова.

Анализ электроэнцефалограмм показал, что восприятие роликов участниками обеих групп очень схоже, уровень синхронизации мозговой активности в группах практически не различался. Вовлеченность и мотивация смотреть была выше у участников с низкой оценкой медиаграмотности и низкой потребностью в познании. Кроме того, эта группа оказалась подвержена влиянию информации: после просмотра видео о конспирологических теориях участники меняли мнение о предмете.

Пресс-служба Высшей школы экономики