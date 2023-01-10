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Коммерсантъ FM
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Как человек лишился шерсти

Генетическое открытие способно пролить свет на механизмы возникновения рака

Среди млекопитающих есть очень шерстистые, не очень шерстистые и почти совсем голые. Например, homo sapiens обходится практически без шерсти. Но почему это так, до последнего времени было непонятно.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Но вот за дело взялся генетик Натан Кларк из Университета здравоохранения штата Юта, Солт-Лейк-Сити, которому помогали Аманда Ковальчук из Питсбурга и Мария Чикина из Принстона. В исследовании Кларк сравнивал ДНК 62 млекопитающих и выяснил, что вообще-то у людей есть ген, который обеспечил бы полноценную шерстистость, если бы не был выключен в процессе эволюции. Та же утрата постигла еще девять видов, среди которых предки носорогов, знаменитые голые землекопы и дельфины, слоны и моржи. Шерсть бывает разной — например, у овцебыков и тюленей она играет принципиально разную роль, а отсутствие ее обусловлено разными эволюционными причинами. Скажем, слоны, не имея густой шерсти, не перегреваются, а моржи, обеспечив себе тепло толстым слоем жира, легко скользят в толще воды, пользуясь гладкостью своей кожи.

Уже самое первое знакомство с тем, как именно генетически обусловлено отсутствие шерсти, вывело ученых на пути, в конце которых, возможно, новое понимание природы некоторых онкологических заболеваний и причин долголетия.

У «голых» млекопитающих оказались выключены одни и те же участки генома — они отвечают за производство кератина, например, и других составных частей волоса, а также за рост шерсти и обеспечение ростовой зоны питанием.

Не в последнюю очередь ценность исследования состоит в том, что оно, вероятно, позволит разобраться с патологическим и обычным облысением. Людей, к сожалению, это весьма травмирует.

Чтобы понять, насколько грандиозную работу проделали соавторы, стоит указать, что они исследовали более 19 тыс. генов и свыше 343 тыс. их отдельных участков.

По материалам

Ольга Грибова

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