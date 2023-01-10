Чутье на ковид

Животные, обученные определять по запаху коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2, в ходе эксперимента должны были обнаружить людей с ковидом в острой фазе. Результат потряс всех: диагностическая специфичность (вероятность того, что не больные будут классифицированы как не больные) составила почти 100%, чувствительность (вероятность того, что больные будут классифицированы как больные) — 82%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Чтобы проверить собачье чутье, в Германии специально устроили четыре концерта, в которых приняли участие в общей сложности 2802 человека и восемь собак различных пород, натренированных на выявление больных ковидом. У всех участников собрали образцы пота и дали понюхать собакам. Конечно же, пришедших на концерт тут же проверили на антитела и сделали им ПЦР-тест для достоверности результатов. Присутствующие предоставили информацию о возрасте, прививочном статусе, хронических болезнях и лекарствах, которые они принимают. 87% участников исследования были вакцинированы различными вакцинами, некоторые имели хронические заболевания и постоянно принимали медицинские препараты, но это никак не повлияло на результат.

На обнюхивание образца у четвероногих питомцев уходило не больше двух секунд. Если собака указывала на какой-то образец, тут же приводили другую для «второго мнения» — она снова обнюхивала все образцы. Если «мнения» обеих собак совпадали, участника с положительным результатом не допускали на концерт. Любопытно, что две собаки определили вирус у человека, ПЦР-тест которого дал положительный результат только через два дня. Это значит, что собаки чувствуют изменения в летучих органических соединениях (ЛОС) еще до того, как выделение вируса может быть обнаружено привычными методами тестирования.

Полученные результаты показывают, что использование собак может стать надежным способом выявления ковида на массовых мероприятиях. С помощью четвероногих друзей будет проще контролировать распространение болезни, особенно в странах и регионах с ограниченными возможностями лабораторной диагностики или недостатком средств на ее проведение, пишут исследователи.

По материалам.

Елена Туева