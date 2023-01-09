Датабанк укрепил свои позиции среди самых надежных кредитных организаций страны

Рейтинговое агентство НРА повысило рейтинг кредитоспособности Датабанка до уровня «BB|ru|». Прогноз по рейтингу «стабильный», что предполагает высокую вероятность сохранения текущего рейтинга в среднесрочной перспективе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено АО «Датабанк» Фото: предоставлено АО «Датабанк»

Повышение рейтинга обусловлено положительной динамикой капитала, улучшением показателей рентабельности и ликвидности, растущей клиентской базой и улучшением ее диверсификации, широкой сетью отделений и тесным взаимодействием с региональными властями.

Аналитики агентства отмечают, что, несмотря на изменяющуюся рыночную конъюнктуру, оказавшую влияние на весь банковский сектор, Датабанк реализовал большинство озвученных планов по развитию бизнеса, что нашло отражение в финансовых показателях.

Агентство НРА положительно оценило показатели эффективности деятельности в сочетании с адекватным уровнем покрытия операционными доходами расходов на обеспечение деятельности. На 1 октября 2022 года размер активов Датабанка составил 14 млрд руб., что на 1,1 млрд руб. выше, чем годом ранее. Величина капитала — 1,6 млрд руб. (+14% по отношению к 01.10.2021).

В отчете НРА отмечается, что активное участие Датабанка в совместных программах с региональными и муниципальными властями, в том числе осуществление их кредитования и привлечение депозитов, положительно сказывается на клиентской базе банка.

Среди не менее важных позитивных факторов, по мнению аналитиков агентства НРА, является то, что банк имеет достаточный для своего размера охват в регионах присутствия — это Удмуртия, Пермский край, а с октября 2022 года и Нижний Новгород. В настоящее время общее количество офисов составляет 25, головной офис расположен в столице Удмуртии.

«Повышение кредитного рейтинга подтверждает устойчивость бизнес-модели Датабанка, особенно в нынешних экономических реалиях, с которыми столкнулся весь банковский рынок. Датабанк продолжает решать стратегические задачи, которые были поставлены акционерами, наращивать капитал и совершенствовать предлагаемые продукты и сервисы»,— прокомментировал директор Датабанка Пономарев Андрей Юрьевич.

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