В Самарской области приземлился новый борт с ранеными из Макеевки

В Самарскую область прибыл второй спецборт Министерства обороны с военнослужащими, которые получили ранения при ударе по Макеевке. До последнего времени они находились на лечении в ростовском госпитале. Бойцов встретил губернатор Дмитрий Азаров. Об этом сообщает региональное правительство.

«Дальше лечение и реабилитация бойцов будет проходить в самарском госпитале. Я выражаю искреннюю благодарность Министерству обороны за оперативное решение вопроса доставки военнослужащих из Ростовской области сюда, на самарскую землю»,— приводятся в сообщении слова главы Самарской области.

Фото: Правительство Самарской области

В настоящее время на лечении в госпитале Ростова-на-Дону остаются еще 15 военнослужащих из Самарской области. Они будут также доставлены в регион, как только медики предоставят такую возможность, сообщает правительство со ссылкой на Дмитрия Азарова.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в новогоднюю ночь нанесли удар ракетами HIMARS по зданию местного училища в городе Макеевка в ДНР. В здании расположилось подразделение российских военных.

Министерство обороны России сообщило, что погибли 63 человека. Дмитрий Азаров сообщил о том, что среди жертв есть военные из Самарской области.

Георгий Портнов