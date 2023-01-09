Антимонопольщики вскрыли картель по поставкам топлива в Тамбовской области

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) признала четыре фирмы нарушившими антимонопольное законодательство при поставках горюче-смазочных материалов в Тамбовской области. Речь идет о компаниях ООО «Эко», ООО «Промторг», ООО «Премиумторг» и ООО «Нефтетранс-Тамбов», чьи действия могли привести к увеличению бюджетных расходов.

Как сообщили в ФАС, фирмы участвовали в 369 торгах на поставку бензинов и дизельного топлива, которые проводились государственными организациями и учреждениями Тамбовской области с 2018 по 2022 год.

Участники, по данным ведомства, заключили и реализовали картельное соглашение с целью поддержания цен на торгах: они находились по одному адресу, использовали общую инфраструктуру и фактически отказались от конкурентной борьбы. Общий объем полученных ими контрактов почти достиг 302 млн руб.

Теперь организациям грозят оборотные штрафы за нарушение закона о защите конкуренции. Материалы антимонопольного дела будут переданы в правоохранительные органы.

В ФАС отметили, что сбор доказательств проходил в ходе внеплановых проверок. Весной прошлого года в релизе ведомства о возбуждении дела о картеле говорилось, что сумма контрактов, находившихся в распоряжении фирм, составила 791 млн руб.

Сергей Толмачев, Воронеж