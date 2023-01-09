Работодатели не ждут от сотрудников высокой эффективности после выходных. Многие ожидают возобновления активности только со следующей недели, рассказали “Ъ FM” руководители компаний. При этом перед началом праздников бизнес фиксировал рост продуктивности. Как подсчитывали аналитики МТС, сотрудники в последнюю неделю декабря задерживались на работе в среднем на 85 минут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Как бизнес планирует восстанавливать активность персонала? Об этом “Ъ FM” спросил топ-менеджеров и владельцев российских компаний:

Наталья Касперская, президент компании InfoWatch: «Мы надеемся, что сотрудники доедут на работу, хотя бы какая-то часть. Думаю, что придут не все — это творческий коллектив. Нас интересуют результаты, а не способ выполнения задач и процесс. Думаю, сотрудники раскачаются за два-три дня». Олег Сысуев, председатель совета директоров и президент Альфа-банка:«У меня никаких переживаний по поводу нашего коллектива нет. Как правило, и даже несмотря на совершенно уникальную ситуацию, первая неделя всегда начинается с "раскачки", к этому все привыкли. Не ожидаю никаких негативных явлений, связанных с началом нового года с точки зрения работы команды. С точки зрения ситуации в целом — здесь, конечно, ожидания похуже». Евгений Гольцман, сооснователь делового клуба Solomon.help: «Мы начинаем год с корпоратива. Все равно человеку нужен правильный настрой, время для того, чтобы войти в какой-то рабочий ритм. Когда мы начинаем год с какого-то корпоративного мероприятия, это дает возможность быстрее и правильнее войти в свой рабочий ритм». Дмитрий Сендеров, руководитель рекламного агентства Strong: «Никакого люфта. Работать, работать и еще раз работать. В нынешних условиях для того, чтобы получить результат, нужно совершать в три раза больше действий, чем раньше. Нужен руководитель, нужен менеджер для того, чтобы максимально ускорить процесс».

Опрошенные “Ъ FM” работодатели отмечали, что лучше жестких мер и дедлайнов поднимают активность в коллективе положительные стимулы. По данным платформы HeadHunter, в конце 2022 года около 15% руководителей даже отказались от корпоративов, чтобы выплатить сотрудникам премии.

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Дарья Фоменко