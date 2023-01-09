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Коммерсантъ FM
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Погрузка на сети РЖД в 2022 году снизилась почти на 4%

В 2022 году погрузка на сети РЖД составила 1,2 млн тонн. По итогам года показатель снизился на 3,8%. В 2022 году грузооборот составил 2636,1 млрд тарифных тонно-км, что на 0,1% меньше результатов 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

По итогам декабря 2022 погрузка на сети РЖД сократилась на 5,3% в годовом выражении, до 102,7 млн тонн. Грузооборот за этот период составил 223 млрд тарифных тонно-км, что на 0,65% больше итогов декабря 2021 года.

Больше всего погрузка на сети РЖД снизилась в сегменте лесных грузов — на 24,8%, до 31,4 млн тонн. Также погрузка лома черных металлов сократилась на 21,5%, до 12,9 млн тонн; кокса — на 15,7%, до 10,1 млн тонн; промышленного сырья и формовочных материалов — на 13,1%, до 31 млн тонн.

По ожиданиям аналитиков, в 2023 году погрузка на сети РЖД может снизится на 3–4,8%. Основные потери ожидаются в погрузке угля, нефтепродуктов, металлов и руды.

Подробнее — в материале «Ъ» «Сырье покинет вагоны».

Олеся Павленко

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