Власти заявили о росте промышленности Тамбовской области на 15% в 2022 году

По итогам 2022 года объем промышленного производства в Тамбовской области по полному кругу отраслей вырос на 15% к уровню 2021-го, об этом рассказал глава региона Максим Егоров на прошедшем в Тамбове совещании с замглавы Минпромторга РФ Олегом Бочаровым 8 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В денежном выражении объем промпроизводства составил 241 млрд руб., сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Господин Егоров на совещании с федеральными чиновниками также сообщил, что в 2023 году в Тамбовской области планируется создание «промышленного кластера». Его участники смогут получать из федерального бюджета субсидии на возмещение части затрат при реализации проектов по импортозамещению, а также на освобождение от налога на прибыль и снижение на семь лет ставки страховых взносов за работников с 30 до 7,6%.

Как промышленность региона перестраивается под нужды военных — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте