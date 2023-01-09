«Ведомости»: «Единая Россия» исключит из числа своих сторонников несогласных со спецоперацией

«Единая Россия» собирается исключить из числа своих членов противников военной операции на Украине и добавить ее сторонников. Их будет вычислять искусственный интеллект на основе лайков, подписок и другой активности в социальных сетях. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники.

По информации издания, проверка сторонников проходит в основном в регионах. По словам источников, в регионах, где «Единая Россия» показала плохой результат на выборах или где «руководят представители оппозиционных партий», база сторонников формируется практически заново.

Проверка проводится искусственным интеллектом и специальными алгоритмами. Они анализируют активность людей в соцсетях (лайки, подписки, публичные высказывания) и сверяют с базой сторонников «Единой России». «Если кто-то высказывался против спецоперации из сторонников партии и его находил алгоритм, а потом еще одна проверка подтверждала его взгляды, то он исключался из нашей базы. В алгоритмы проверок вписаны как отрицательные, так и положительные действия. Поэтому и сторонников военной спецоперации мы тоже выявляем»,— сказал один из источников «Ведомостей».

Как пишет газета, в ходе проверок в какой-то момент база сторонников сократилась с 25 млн до 9 млн человек. К январю 2023 года она составляет около 13 млн человек.

«Единая Россия» начала чистку базы сторонников после выборов в Госдуму 2021 года. Списки обновляют к региональным выборам 2023 года и президентским выборам 2024 года. Согласно планам партии, в базе сторонников должно быть около 30 млн человек.

О региональных выборах 2023 года — в материале «Ъ» «Как много выборов хороших».

Олеся Павленко