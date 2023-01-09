В Ливии надеются провести выборы в августе или сентябре

Новый высший законодательный орган Ливии будет состоять из двух палат, сообщил глава Высшего государственного совета (ВГС) страны Халед аль-Мишри. Он рассчитывает, что всеобщие выборы в стране состоятся в августе или сентябре.

По словам господина аль-Мишри, конституционная основа для проведения выборов предполагает создание двухпалатного высшего законодательного органа. Планируется, что Палата представителей будет располагаться в городе Бенгази, а Сенат — в Триполи. Их решили разместить в разных местах для «создания политического баланса» в стране, утверждает он. Депутатов Палаты представителей будут избирать по партийным спискам и в индивидуальном порядке, а членов Сената — только по индивидуальной схеме.

Как уточнил глава ВГС, исполнительная власть в Ливии будет представлена президентом и правительством. Он уточнил, что главу кабинета министров будет назначать президент. «Я ожидаю проведения президентских и парламентских выборов в ближайшем августе или сентябре»,— сказал Халед аль-Мишри (цитата по ТАСС).

В Ливии сейчас действуют два правительства: существующие на востоке страны возглавляется Фатхи Башагой, которого поддерживает парламент, и Правительство национального единства в Триполи, возглавляемое Абдель Хамидом Дбейбой.

В июле в Ливии прошли массовые протесты с требованием роспуска всех органов власти и проведения выборов. Ситуация снова обострилась в августе, когда ливийская столица Триполи вновь стала полем боя для местных группировок, поддерживающих разные политические силы. В результате столкновений тогда погибли более 30 человек, свыше 150 пострадали.

О ситуации в стране — в материале «Ъ» «Два премьера на один Триполи».

Лаура Кеффер