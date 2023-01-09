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В челябинском минстрое пообещали устранить все засоры канализации в Бакале за три дня

Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области прокомментировало ситуацию с засорами канализационного коллектора в Бакале, из-за которых стоки затопили подвалы жилых домов. Устранить аварийную ситуацию планируется в течение трех дней, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Администрация Бакала ввела в городе режим повышенной готовности. «Министерство строительства держит на контроле ситуацию в Бакале. В ходе совместного выездного совещания с участием прокуратуры были подтверждены локальные проблемы очистки канализационных колодцев, коллекторов. В течение трех дней планируется устранение засоров, к которым будут привлечены дополнительные бригады из соседних муниципалитетов», – сообщает региональный минстрой. По данным ведомства, сейчас значительная часть засоров устранена. Это участки в районе школы №9, улиц Октябрьской и Южной.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин после жалоб жителей Бакала на аварийное состояние городской канализации поручил региональному управлению СК РФ возбудить уголовное дело.

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