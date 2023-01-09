Возбуждено уголовное дело падении мужчины в яму с кипятком в Ленинском районе Саратова

В Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц ПАО «Т Плюс» после получения мужчиной ожогов в яме с горячей водой на улице Антонова. Об этом сообщает прокуратура региона.

Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки. По данным следствия, 7 января мужчина находился на улице Антонова, когда на проезжей части образовался провал. Асфальт обрушился в яму с горячей водой из-за порыва трубопровода с горячей водой. Прохожий упал в горячую воду и получил ожоги, он доставлен в больницу на скорой помощи в состоянии средней тяжести.

В эту же яму провалился автомобиль, в котором находились двое взрослых и ребенок, они не пострадали.

Уголовное дело возбуждено по факту оказания услуг не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Расследование находится на личном контроле прокурора Саратовской области Сергея Филипенко.

Сергей Петунин