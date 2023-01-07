В Ленинском районе Саратова в яму с горячей водой провалился автомобиль

В Саратове в яму с горячей водой провалился автомобиль, в котором находились двое взрослых и ребенок. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава города Лада Мокроусова.

По словам госпожи Мокроусовой, ЧП произошло Ленинском районе Саратова на улице Академика Антонова. Яма с горячей водой образовалась из-за порыва трубопровода, произошедшего ночью на 7 января. В результате происшествия никто из находившихся в автомобиле не пострадал. Ожоги из-за порыва трубы получил мужчина, находившийся рядом с местом ЧП, он госпитализирован в состоянии средней тяжести.

«Поручила исполняющему обязанности заместителя главы по социальной сфере Максиму Михайловскому выехать в стационар, выяснить какая ещё помощь необходима пострадавшему. В настоящее время подача теплоносителя в дома восстановлена. Главе администрации Ленинского района Дмитрию Чубукову поручила взять на личный контроль ликвидацию последствий излива воды», — написала глава Саратова.

Сергей Петунин