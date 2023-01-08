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Коммерсантъ FM
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Der Tagesspiegel: министра финансов ФРГ могут лишить депутатской неприкосновенности

Министру финансов Германии Кристиану Линднеру может грозить лишение депутатской неприкосновенности, сообщила немецкая газета Der Tagesspiegel со ссылкой на источники. По ее данным, министра подозревают в том, что он рекламировал частный банк, в котором сам дважды брал кредит. В случае снятия неприкосновенности его могут приговорить к лишению свободы до трех лет или штрафу.

По данным газеты, прокуратура Берлина может подать в Бундестаг запрос на возбуждение в отношении Кристиана Линднера уголовного дела о незаконном получении личной выгоды. В мае 2022 года министр снял видео, в котором он похвалил бизнес-модель BBBank и поздравил его руководство с юбилеем. При этом господин Линднер не сообщил, что он брал в BBBank кредит в размере €1,65 млн на покупку и ремонт дома, а после записи видео министр якобы получил в банке еще один кредит на €450 млн.

В пресс-службе BBBank не стали комментировать эту информацию. Кристиан Линднер заявил, что кредиты ему выдавались, как и всем, на рыночных условиях.

Анастасия Ларина

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