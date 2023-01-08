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Коммерсантъ FM
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В Италии из-за драки футбольных фанатов образовалась пробка в 15 км

Около 300 фанатов футбольных клубов «Наполи» и «Рома» подрались в районе города Ареццо. По данным RaiNews, в результате на главной автостраде Италии А1, ведущей из Милана в Неаполь, образовалась пробка длиной в 15 км.

Как сообщила газета Corriere della Sera, фанаты «Наполи» направлялись в Геную, чтобы посетить матч с командой «Сампдория». В это время болельщики «Ромы» направлялись в Милан. Когда команды встретились, между ними произошла драка.

Некоторые фанаты были вооружены палками, они пускали дымовые шашки и петарды. По данным агентства ANSA, болельщик клуба «Рома» получил ранение ножом, его увезли в больницу.

В 2007 году в Италии во время стычки фанатов футбольных команд «Лацио» и «Ювентус» был убит болельщик «Лацио» Габриэле Сандри. Его случайно застрелил полицейский, открывший огонь по футбольным фанатам. После этого во многих городах Италии прошли беспорядки, организованные футбольными болельщиками.

Анастасия Ларина

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