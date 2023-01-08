Die Welt: Польша убеждает страны НАТО максимально ослабить Россию

Некоторые члены НАТО, включая Германию, хотят как можно скорее прекратить боевые действия на Украине, даже если Киеву придется пойти на территориальные уступки. Польша при этом хочет ослабить Москву в долгосрочной перспективе и считает, что Россия должна «сильно проиграть». Об этом пишет газета Die Welt со ссылкой на дипломатические источники в МИД Польши. Издание приходит к выводу, что Североатлантический альянс расколот на две группы стран.



«Мы ведем лоббистскую деятельность с целью ослабления России. Мы не стремимся к разрушению российского государства, но к ослаблению России, которое лишит страну способности действовать, с целью тем самым добиться мира в Европе как минимум на несколько десятилетий»,— заявил сотрудник польского МИДа.



По мнению дипломата, необходимо «раз и навсегда» сдержать Россию и нельзя идти на «дешевый компромисс». Он отметил, что перемирие (было объявлено Россией с 12:00 6 января до 24:00 7 января) лишь приостановило боевые действия до момента, когда Россия снова не будет готова…

Некоторые члены НАТО, включая Германию, хотят как можно скорее прекратить боевые действия на Украине, даже если Киеву придется пойти на территориальные уступки. Польша при этом хочет ослабить Москву в долгосрочной перспективе и считает, что Россия должна «сильно проиграть». Об этом пишет газета Die Welt со ссылкой на дипломатические источники в МИД Польши. Издание приходит к выводу, что Североатлантический альянс расколот на две группы стран.

«Мы ведем лоббистскую деятельность с целью ослабления России. Мы не стремимся к разрушению российского государства, но к ослаблению России, которое лишит страну способности действовать, с целью тем самым добиться мира в Европе как минимум на несколько десятилетий»,— заявил сотрудник польского МИДа.

По мнению дипломата, необходимо «раз и навсегда» сдержать Россию и нельзя идти на «дешевый компромисс». Он отметил, что перемирие (было объявлено Россией с 12:00 6 января до 24:00 7 января) лишь приостановило боевые действия до момента, когда Россия снова не будет готова пойти в наступление.

Die Welt отмечает, что Польша неоднократно призывала увеличить военную помощь Украине и даже, по слухам, хотела разрешить украинским самолетам взлетать со своих военных баз. Однако в дело вмешался генсек НАТО Йенс Столтенберг и администрация США, после чего Варшава отказалась от подобных идей. Газета указывает, что позиция Польши по украинскому конфликту жестче американской и британской. Вашингтон и Лондон, в свою очередь, опасаются прямого столкновения России и НАТО и всячески пытаются его избежать.

О вооруженном конфликте на Украине и его последствиях читайте в трансляции «Ъ».

Дарья Эрозбек