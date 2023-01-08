Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Alibaba инвестирует более $1 млрд в инфраструктуру в Турции

Alibaba Group намерена инвестировать более $1 млрд в строительство логистического хаба и центра обработки данных в Стамбуле и пригороде Анкары. Об этом в интервью газете Sabah рассказал президент китайской компании Джон Майкл Эванс.

По словам господина Эванса, компания намерена построить логистическую базу в аэропорту Стамбула, а также крупнейший в Турции центр обработки данных площадью 200 тыс. кв. м, который расположится в Темелли. Как отметил президент Alibaba, база в Стамбуле может стать ключевой точкой в цепочке поставок товаров в Европу и на Ближний Восток. А масштабные инвестиции в турецкую инфраструктуру в итоге позволят Alibaba существенно нарастить выручку.

Финансовые показатели Alibaba по итогам 2022 года оказались чуть ли не самыми слабыми с момента проведения IPO в 2014 году. Так, выручка китайской технологической компании по итогам года выросла всего на 3% в годовом эквиваленте, до 207,2 млрд юаней ($29,12 млрд). Аналитики, опрошенные Refinitiv, в среднем прогнозировали рост выручки до 208,6 млрд юаней. А выручка от обслуживания клиентов, которая определяет, сколько продавцы платят за то, чтобы торговать на площадке, снизилась по итогам квартала на 7% — это худшая динамика за всю историю Alibaba.

Кирилл Сарханянц

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...