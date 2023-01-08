Alibaba инвестирует более $1 млрд в инфраструктуру в Турции

Alibaba Group намерена инвестировать более $1 млрд в строительство логистического хаба и центра обработки данных в Стамбуле и пригороде Анкары. Об этом в интервью газете Sabah рассказал президент китайской компании Джон Майкл Эванс.

По словам господина Эванса, компания намерена построить логистическую базу в аэропорту Стамбула, а также крупнейший в Турции центр обработки данных площадью 200 тыс. кв. м, который расположится в Темелли. Как отметил президент Alibaba, база в Стамбуле может стать ключевой точкой в цепочке поставок товаров в Европу и на Ближний Восток. А масштабные инвестиции в турецкую инфраструктуру в итоге позволят Alibaba существенно нарастить выручку.

Финансовые показатели Alibaba по итогам 2022 года оказались чуть ли не самыми слабыми с момента проведения IPO в 2014 году. Так, выручка китайской технологической компании по итогам года выросла всего на 3% в годовом эквиваленте, до 207,2 млрд юаней ($29,12 млрд). Аналитики, опрошенные Refinitiv, в среднем прогнозировали рост выручки до 208,6 млрд юаней. А выручка от обслуживания клиентов, которая определяет, сколько продавцы платят за то, чтобы торговать на площадке, снизилась по итогам квартала на 7% — это худшая динамика за всю историю Alibaba.

Кирилл Сарханянц