Глава парламента Крыма допустил смещение границ спецоперации на запад

Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что граница проведения российско-украинского военного конфликта могут сместиться западнее. По его мнению, это будет зависеть от того, как будет продвигаться конфликт России с «коллективным Западом».

«По мере развития конфликта с коллективным Западом граница, на которой мы должны будем остановиться, может быть существенно смещена на запад от той, которая виделась первоначально»,— заявил Владимир Константинов в интервью «РИА Новости».

Он полагает, что российские власти должны добиться «твердых гарантий», что с территории Украины нам ничто не будет угрожать. «Вот как далеко на запад для достижения этих целей понадобится отодвинуть границы России, настолько они и должны быть отодвинуты»,— считает господин Константинов.

Ранее заместитель постпреда при ООН Дмитрий Полянский говорил, что Россия не завершит военную операцию, пока Украина не будет представлять угрозы для Москвы. Изначально президент Владимир Путин в качестве причины ввода войск на Украину называл необходимость ее «денацификации и демилитаризации». В апреле он заявил, что цель военных действий на Украине — «защита жителей Донбасса».

Подробнее о том, что происходит на 319-й день после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина